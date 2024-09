Scoperto il segreto per vivere più a lungo | c’entra la camera da letto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non esiste un metodo uguale per tutti, ma un regime di vita particolare e qualche accortezza in più, potrebbero aiutare a bere il calice dell’elisir di lunga vita E’ il sogno di ogni essere umano, trovare il rimedio giusto all’invecchiamento, allungare di qualche anno le nostre aspettative di vita, vivendo cposì più ae meglio. Unperfettamente custodito che tra realtà e fantasia ha stuzzicato l’orgoglio dell’uomo fin dalla notte dei tempi. Tra pozioni magici e calici dell’eterna gioventù, forse il rimedio è più facile di quello che possiamo pensare. Ilè inda– Cityrumors.it Dormire bene non è una questione di benessere, dormire bene è una questione di salute.