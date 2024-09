Pagelle Napoli-Monza | non possiamo non dirci contiani Conte è il Machiavelli del calcio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ledi2-0, a cura di Fabrizio d’Esposito. CAPRILE. Il Napule fa tredici nella festa del guerriero San Michele (nonché giorno genetliaco di Silvio B. buonanima, patrono dei monaci di) e l’acerbo Caprile per fortuna stasera non fa cappellate e mantiene ancora la porta vergine. Tutto qui – 6 DI LORENZO. Con Na-Politano ovunquista lacrime, sangue e sudore in stile contiano, l’Eurocapitano tornato tale diventa il paradigma della rive droite degli azzurri, che sa dove andare e dove farsi trovare. Ahimè fa un erroraccio difensivo al 71’, lapsus del lungo buio attraversato prima dell’Uomo Nuovo in panca – 6,5 RRAHMANI. All’inizio, il Napule impiega appena otto minuti per pesare i monaci azzurri e poi dividersi con successo tra ferocia e gestionismo. In tutto questo il risorto Amir ostenta l’antica sicurezza con cabeza e piedoni.