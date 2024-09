NBA addio a Dikembe Mutombo leggenda difensiva dall’animo buono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) La pallacanestro mondiale è in lutto per la scomparsa di, Il congolese, ricordato da molti come uno dei migliori centri della NBA anni ’90 e anche uno dei migliori difensori, avendo vinto lo speciale premio per quattro volte nel 1995, 1997, 1998 e 2001 (record condiviso con Ben Wallace e Rudy Gobert), è deceduto quest’oggi a causa di un tumore al cervello con cui combatteva dal 2022. Nato a Kinshasa, in Repubblica Democratica del Congo (allora Zaire) e settimo di dieci fratelli, decise di investire prepotentemente nella pallacanestro a sedici anni, per poi trasferirsi nel 1987 negli Stati Uniti iscrivendosi all’Università di Georgetown, scuola elitaria per i lunghi, ruolo scontato per un uomo di 218 centimetri: pochi anni prima era passato da quei lidi un certo Patrick Ewing, mentredividerà il campo assieme ad Alonzo Mourning.