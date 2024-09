Malore dal dentista Gaia muore a 24 anni Tre giorni di agonia poi la terribile ipotesi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024)Pagliuca, la 24enne di Santa Maria degli Angeli, in provincia di Perugia, che giovedì aveva accusato un gravedurante una seduta odontoiatrica presso uno studio di Petrignano d’Assisi, è morta. Il suo cuore ha cessato di battere dopo tredi ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Perugia. Una notizia che ha sconvolto la comunità, parenti e amici della giovane andata in arresto cardiocircolatorio mentre si trovava dal. Il sindaco di Assisi Stefania Proietti, “a proprio nome e per conto di tutta l’amministrazione comunale, esprime il proprio sgomento e soprattutto la propria vicinanza e affetto ai familiarientati dal dolore.