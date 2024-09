LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa non molla batte Ineos e impatta la serie sul 3-3!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.49 PAZZESCO! La velocità media delle due barche è stata assolutamente identica: 40,5 nodi! Di bolina meglio(37,4 contro 37,2), di poppa invece avanti(45,0 contro 44,8). La velocità massima è sempre migliore per: 51,4 nodi contro 50,3. 15.48 E’ unaveramente appassionante. La sensazione è che la prima squadra che otterrà il break (+2) avrà ottime possibilità di aggiudicarsi la sfida. Ma non è neanche detto che accada, per quello che si sta vedendo 15.46aveva sbagliato completamente la partenza in gara-5, cadendo dal foil. Nella seconda invece è partita bene, anche se la prima bolina conè stata serratissima. Ma la barca italiana ha messo la prua davanti di forza. 15.453-3. Di questo passo non è da escludere che si vada alla ‘bella’ 15.