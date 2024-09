L’Idf avrebbe già condotto piccole incursioni in Libano

Leggi tutta la notizia su lettera43

«Siamo pronti ad affrontare Israele sul terreno se dovesse invadere il». Lo ha detto il numero due di Hezbollah Naim Qassem, in un discorso trasmesso in tivù. Ma le forze speciali israelianero segretamente già varcato il confine settentrionale. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal che cita fonti anonime, infatti,segretamente giàsu piccola scala nel sud del, anche nei tunnel di Hezbollah, allo scopo di ottenere informazioni in vista di una possibile invasione di terra, che potrebbe già iniziare questa settimana. Secondo quanto scrive il Wsj, lesono iniziate nei mesi scorsi e si sono intensificate nelle scorse settimane.