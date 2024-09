La fronda dei rivali contro Sinner | sfregio in campo chi non l' ha nemmeno guardato in faccia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) I prossimi mesi saranno complicati per Jannik, perché ovviamente il ricorso della WADA sulla sua assoluzione per il caso Clostebol a Indian Wells, seppur legittimo sulla carta, peserà e non poco sulle spalle del numero uno del tennis mondiale. Intervistato da TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale YouTube di OASport, il telecronista di Eurosport Guido Monaco ha fatto il punto della situazione: “La grande domanda è ‘norme vigenti quali?'. Loro evidentemente non sono convinti di qualcosa. Voglio però rispondere a tutti quelli che dicono sia tutta una questione politica ed al tam tam mediatico sul fatto che non volevano far cadere la cosa. La WADA è un ente serio, in teoria, e non mi piacciono i complottismi. Loro non sono convinti di qualcosa, ma non possono dirlo esplicitamente e, evidentemente, vogliono vederci più chiaro.