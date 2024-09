Football Manager 25 arriverà a novembre!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 30 settembre 2024) Preparati a scoprire altri motivi per amare il gioco più bello del mondo con25, disponibile ovunque dal 26. Reduce da un anno da record per FM24, con oltre 14 milioni di utenti su tutte le piattaforme, l’ultimo capitolo dell’iconico franchise di Sports Interactive e SEGA metterà i giocatori al centro di un universo calcistico ancora più profondo e realistico, dove saranno loro a decidere il proprio destino. Con il passaggio al nuovo motore di gioco Unity, FM25 rappresenta la più grande rivoluzione a livello tecnico e grafico nella storia della serie. L’interfaccia di FM25 è stata completamente rivista, sfruttando le conoscenze sul modo di giocare dei vari tipi di utenti per ottenere un’esperienza più fluida e intuitiva a livello di navigazione senza rinunciare ai dettagli.