Elezioni del consiglio provinciale i risultati | la lista del PD prende più voti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Bergamo. È stato completato nella notte alla Cittadella dello Sport lo spoglio degli oltre 2milaper l’elezione del nuovo. Ha votato quasi il 70% degli aventi diritto, per la precisione il 69,4%. Ogni voto è stato poi ponderato in base alla grandezza del comune rappresentato da ciascun elettore, essendo una votazione di secondo livello. A uscire vincitore dalla tornata alle urne è il PD, che vede eletti 7 consiglieri della propria– uno in più rispetto alla scorsa votazione – contro i 3 delle altre liste espressioni dei partiti di centro-destra. Il tasso di partecipazione più alto si è registrato tra i grandi comuni (92%), il più basso per quelli sotto i 3mila (52%). Non cambierà il presidente, che resterà Pasquale Gandolfi, sindaco di Treviglio, il cui mandato scade nel 2025.