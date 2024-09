Conte sbugiarda le destre | Noi abbiamo portato investimenti voi solo tagli

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Noi in Italia, gli altri sempre e”. Lo scrive su facebook il leader M5S Giuseppein un post dal titolo ‘Il tempo è galantuomo, puntata 5e due domandine al governo’. “Ricordate? Mi pressavano per strangolare l’Italia col Mes e i Fratelli d’Italia si astenevano pure sulla grande vittoria cheottenuto in Europa nel 2020 – i 209 miliardi del Pnrr. Ora vanno tutti a sbattere contro i numeri”, osservache si dice “orgoglioso di leggere i dati di OpenEconomics in base ai quali 1 euro di Pnrr nel 2023 ha prodotto 2,3 euro di Pil e quindi crescita, lavoro. Nel 2023 i 21 miliardi di spesa dei fondi da noi ottenuti 4 anni fa hanno prodotto 49,6 miliardi di Pil, che economicamente equivalgono a 700mila posti di lavoro a tempo pieno e a 15 miliardi di entrate dello Stato”.