Cane rubato a bimba disabile papà ai ladri | scavate nel vostro cuore

(Di lunedì 30 settembre 2024) Rosario è il padre di una bambina di 12 anni affetta da una malattia genetica, con una disabilità motoria: con la madre e il figlio maggiore vivono ad Acerra, nel napoletano. Sabato sera una banda di, oltre ad aver portato via soldi e oggetti di valore e ad aver danneggiato la casa - compresa la pedana che serviva alla ragazzina per uscire agevolmente di casa -. ha rapito il loro, Maui. E' undi razza Spitz, al quale tutta la famiglia è fortemente legata. Dopo la denuncia ai carabinieri, sono partite le indagini. Il padre sta provando a lanciare appelli aiperché facciano ritrovare loro il cagnolino, che fa parte della famiglia da nove anni. L'appello per ritrovare ilMaui Per prima cosa, Rosario ha scritto sui social.