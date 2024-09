Anticipazioni Grande Fratello 30 settembre | momenti toccanti per due concorrenti

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Cosa accadrà nella puntata di questa sera, lunedì 30, del? Come sempre ci sono da aspettarsi diversi colpi di scena che riguarderanno alcuni protagonisti. Due donne in particolare riceveranno delle sorprese molto speciali che le lasceranno senza parole. Inoltre, ci sarà l’esito del televoto e la trattazione di tante tematiche. Tante dinamiche e due sorprese nella puntata di stasera del GF Di cose in questi giorni ne sono accadute nella casa del. Per tale ragione, nella puntata di questa sera del reality show ci saranno tanti argomenti di cui parlare. Ovviamente, sarà data attenzione alle recenti dinamiche e discussioni che hanno animato la casa, ma non solo. Si parlerà anche dei flirt che sono nati, come quello tra Shiala Gatta e Javier Martinez e quello tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato.