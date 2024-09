Al via i corsi di Ibc | Formazione fondamentale per le Pmi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) CON 35 MILA aziende associate Ibc, Associazione delle Industrie di Beni di Consumo, rappresenta milioni di persone, per un giro d’affari complessivo di 500 miliardi di euro, di cui 220 riconducibili al settore grocery, ovvero a prodotti alimentari, cura per la casa e per la persona. "Noi rappresentiamo sia le grandi imprese di produzione, sia le piccole e piccolissime, ed è quindi molto importante far sentire la voce di queste imprese più piccole, ma fondamentali per il tessuto produttivo del paese", spiega Flavio Ferretti (nella foto sopra), presidente di Ibc. Manager di lungo corso, Flavio Ferretti è cresciuto professionalmente nel Gruppo Lavazza. Si è occupato di vendite, trade e consumer marketing, integrazione delle aziende acquisite, sviluppo internazionale.