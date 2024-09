Un microchip sui blocchi di marmo Così si garantisce il prodotto doc

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Unsuidi. Sempre più aziende del lapideo si stanno dotando dei sistemi di tracciabilità del materiale che, una volta inquadrato con il telefonino, racconta la sua storia: dalla cava di provenienza fino alla certificazione che si tratta didi Carrara. Non è il sistema di tracciabilità richiesto dalla legge regionale 35, quella per stabilire quantivengono estratti cava per cava, ma è sicuramente un passo avanti nel contrastare le contraffazioni sempre più frequenti della pietra naturale più famosa al mondo. Una sorta di marchio per stabilire che quelè veramente estratto a Carrara, proprio come l’Igp per il lardo di Colonnata.