Traffico Roma del 29-09-2024 ore 16 | 30

(Di domenica 29 settembre 2024) Luceverdevetro Mattia l’ascolto pocoin queste ore lungo le strade della capitale più sostenuto nelle vie centrali della città micenea Centocelle lo street food in via dei fino alla mezzanotte è chiusa la strada che va da Piazza dei Mirti a via degli Aceri con deviazione delle linee bus di zona si sta svolgendo all’Eur buon compleanno Boing il canale televisivo Dedicato ai bambini e vento protagonisti giochi sorprese e attività per bambini che festeggiamenti anni modifiche alla viabilità con chiusura temporanea di viale Europa Prato da viale Tupini a viale Pasteur 31171 780e 788 appuntamento questa sera al Circo Massimo con il concerto di David Gilmour un mega evento che comporta i consueti cambiamenti alla viabilità al trasporto pubblico locale di di transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro e l’aria di Piazza della Bocca della Verità ...