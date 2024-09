Si vota per le Province ma nessuno lo sa | tutte le sfide in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Pavia, 29 settembre 2024 – Sono chiamate alle urne oggi 42su tutto il territorio nazionale. In 35 casi si dovranno rinnovare i Consiglio provinciali e in 6 Consiglio e presidente. Sisoltanto oggi dalle 8 alle 20 e a farlo saranno sindaci e assessori, non i cittadini. Secondo la legge Delrio del 2014, infatti, il rinnovo degli organi intermedi è riservato ai soli amministratori locali, che esprimeranno una preferenza ponderata. Un’elezione fantasma. Insi dovranno rinnovare i consigli di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. Solo a Cremona si sceglierà anche il nuovo presidente. Due i candidati in corsa, Roberto Mariani, 59 anni Per una Provincia unita Mariani presidente e Alberto Sisti, 64 anni Centro destra per Cremona.