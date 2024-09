Rozzano la lite dentro il ristorante e poi gli spari per strada | arrestato stalker 21enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024)(Milano) – Cosparge di benzina l’auto della ex, poi la raggiunge sul luogo di lavoro, un, la minaccia e scappa sparando alcuni colpi di pistola in aria. È stato preso lorozzanese di 21 anni che non accettava il rifiuto della coetanea, una ragazza che aveniva per lavorare in una pizzeria. Una storia di terrore finita con la denuncia del, messo in fuga anche grazie all’intervento dei clienti presenti nel locale e per cui la Procura ha attivato il codice rosso. Il giovane è stato rintracciato grazie alle indagini rapide dei carabinieri della tenenza rozzanese e della compagnia di Corsico. Il blitz con la sparatoria intimidatoria è avvenuto giovedì sera in via Berlinguer poco dopo le 21,30.