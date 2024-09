Modena Sampdoria 1-3 pesante sconfitta in casa per i canarini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 -delin. Isono stati travolti dallatre a uno. Il, nel primo tempo, ha tanta bella qualità con Bozhanaj e Palumbo ci prova da fuori, ma a ridosso del duplice fischio sono Coda e Tutino a spaventare il Braglia. Dellavalle impegna Silvestri in contropiede, partita impavida del ragazzo. Da quel momento, i blucerchiati aumentano la pressione e ad inizio ripresa pure il baricentro. Così, la Samp la sblocca al 58’ con l’agguato di Ioannou sul secondo palo, dopo la spiazzata di Kasami che per la guardalinee aveva tratto in fuorigioco il greco: è il Var a rimediare (c’è Santoro a tenerlo in gioco) e a dare motivo di gioia a Sottil. Qui ilsi sgretola e per la troppa generosità (con poca lucidità ) si getta in avanti con la conclusione di Caso e la testa di Zaro.