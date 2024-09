Mancata comunicazione? C’è la consulta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Assessore Eliantonio, quali sono state le principali misure di sicurezza adottate? "Ancona non ha mai ospitato un evento di questa portata, e la sicurezza è stata una priorità fin dall’inizio. Abbiamo lavorato in stretto contatto con la Prefettura, la Questura e le forze dell’ordine per stabilire una zona rossa che coprirà l’area centrale della città soprattutto giovedi 10 ottobre, in particolare attorno al Teatro delle Muse e alle vie principali coinvolte. Saranno attuati controlli ai varchi e limitazioni alla circolazione, sia pedonale che veicolare, per garantire la sicurezza delle delegazioni internazionali e dei cittadini nei tre giorni del vertice". Quali aree della città saranno soggette a queste limitazioni e come verranno gestite? "Le aree maggiormente interessate saranno i corsi Stamira, Garibaldi e Mazzini, oltre a piazze come piazza Cavour e piazza Kennedy.