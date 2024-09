LIVE Paolini-Linette WTA Pechino 2024 in DIRETTA | la vecchia conoscenza polacca sulla strada degli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti nellatestuale del match di terzo turno del WTA ditra Jasminee laMagda. Terzo confronto diretto tra le due giocatrici, con la situazione sull’1 pari dopo l’ultimo successo dell’azzurra colto ai Giochi Olimpici di Parigi. La vincente della sfida troverà agliuna tra la russa Mirra Andreeva e la croata Donna Vekic., ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, arriva a questo appuntamento da numero 5 del ranking WTA dopo aver superato in rimonta la danese Clara Tauson. La toscana, splendida protagonista della stagione con le finali colte al Roland Garros e Wimbledon, ed il successo nel WTA 1000 di Dubai, mira a concludere il suo clamorosoin bellezza sul cemento orientale prima del rientro in Europa.