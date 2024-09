Inter subito a lavoro prima della Stella Rossa! Con una bella novità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) L’di Simone Inzaghi ha ripreso gli allenamenti con grande motivazione dopo la convincente vittoria per 3-2 contro l’Udinese. Questa mattina la squadra si è ritrovata al centro sportivo per iniziare a preparare la prossima sfida in Champions League, in programma martedì 1 ottobre contro lacon unaimportante. NUOVO GIORNO DI– La seduta di allenamento di oggi ha visto i giocatori divisi in gruppi, come di consueto: coloro che hanno disputato la partita contro i friulani hanno svolto undi scarico per recuperare energie, mentre il restosquadra ha partecipato a una sessione normale di allenamento. Da segnalare l’assenza ancora di Nicolò Barella, che continua a lavorare a parte per recuperare dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo anche nell’ultima sfida.