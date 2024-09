Incontro on line fatale Strangolata nel garage Il 17enne | volevo provare l’emozione di uccidere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) VIADANA (Mantova) Maria Campai è morta soffocata o. La Tac eseguita ieri pomeriggio all’ospedale Carlo Poma di Mantova non ha evidenziato traumi apparenti, letali. Sarà poi l’autopsia a stabilire se la donna sia stata colpita, come risulterebbe finora. Colpita anche duramente, ma non al punto da provocare la morte. Ricerche compiute sui social su come neutralizzare una persona, farle del male, fino a ucciderla. A pugni, a mani nude. Frasi che inneggiano alla violenza sulle donne. Una svastica. Un commento irridente nei confronti di Giulia Cecchettin. Su Tik Tok sue immagini in posa da palestrato, muscolare. Testimonianze che traccerebbero il quadro di un odio per le donne e di un culto esasperato della forza fisica.