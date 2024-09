In tre anni 140 progetti per il territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Sono stati oltre 140 icurati negli ultimi tredall’Università di San Marino nella ‘Terza Missione’, formula con la quale vengono descritte le attività sviluppate al di fuori dei confini strettamente accademici per diffondere conoscenze, servizi e non solo sul Titano e nel circondario, sia in ambito istituzionale che in partnership con aziende e altri tipi di organizzazione, nell’interesse collettivo. I dettagli sono stati riassunti durante l’incontro del Patto Territoriale, l’assemblea convocata dall’ateneo alla quale hanno partecipato i rappresentanti di alcune delle principali realtà di San Marino in ambito pubblico e privato, inclusi il mondo bancario e finanziario, istituzioni e associazioni.