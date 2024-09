I programmi in tv oggi 29 settembre 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 29 settembre 2024) Su Rai Uno Sempre al tuo fianco, su Canale 5 La rosa della vendetta. Guida aiTv della serata del 29Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 29? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Cut Off. Durante l’autopsia sul cadavere sfigurato di una donna, il medico forense Paul Herzfeld trova una nota col numero di telefono di sua figlia Hannah. E l’inizio di un angoscioso gioco sadico condotto da un serial killer che vedrà Paul correre fino all’Isola di Helgoland, nel Mare del Nord, nella speranza di salvare sua figlia.