Faenza il progetto è a lungo termine | Il livello è alto il girone è equilibrato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Un condottiero di grande affidamento alla guida di un nuovo. I rivoluzionati Blacks sono stati affidati a Luigi Garelli, arrivato ai Raggisolaris nel dicembre del 2021, portando la squadra alla semifinale playoff nella prima stagione e alla finale nella seconda, annata nella quale i manfredi hanno conquistato il secondo posto in campionato e la final four di Coppa Italia. Nel campionato appena concluso, il rapporto tra Garelli e i Blacks si è interrotto a novembre dopo dieci partite, ma a marzo è stato richiamato in panchina per centrare i play off, un obiettivo raggiunto. Nel nuovo corso faentino, Garelli ha un ruolo fondamentale, come dimostra il triennale firmato in estate che lo vedrà nei prossimi due, vestire i panni di allenatore e dalla stagione 2026/27 potrebbe iniziare la carriera da dirigente.