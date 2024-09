Effetto Nicholas e il paesino dei donatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Crippa ?è un piccolo paese in Brianza, si chiama Giussano, ha 26mila abitanti e 1.800 di questi si sono iscritti alla sezione locale dell’Aido e hanno dato il proprio assenso alla donazione di organi. Una percentuale di oltre il 6 per cento della sua popolazione. Già 250 di loro, passati a miglior vita, lo hanno fatto. In Brianza, gli iscritti all’Aido, l’associazione italianaorgani, sono quasi 40mila. E i, compresi quelli che hanno semplicemente dato il proprio assenso al momento di rinnovare la carta di identità, sono 163mila. Su una popolazione di 840mila abitanti. Numeri che dicono tanto, ma non tutto. Torniamo a Giussano.