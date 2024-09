È il momento di essere orgogliosi della propria età anagrafica dice Alessandra Faiella E in uno spettacolo affronta di petto la questione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 29 settembre 2024) Invecchiare non è roba da rammolliti,va Bette Davis. Abbiamo anni di vita in più, attiva, possibilmente in buona salute con ambizioni amorose e perché no, lavorative, eppure l’invito è sempre lo stesso: nascondere l’età in tutti i modi possibili, le tinture, il make-up, la chirurgia estetica, esorcizzare la parola “vecchiaia” con nomi nuovi,re il mercato del desiderio. Imparare i complessi riti“manutenzione”. Tremare alla parola “pensione” o peggio ancora “rottamazione”.