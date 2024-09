Cosa succede ora dopo la morte di Nasrallah | le considerazioni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024)era a capo di quella che probabilmente è la forza paramilitare più potente al mondo, anche un’organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti, che ora si ritrova senza un successore in un momento critico. Resta da vedere se la suasarà l’innesco di una guerra totale tra le due parti e che potrebbe potenzialmente trascinare anche l’Iran e gli Stati Uniti. “L’uccisione diè una battuta d’arresto significativa per Hezbollah, non solo per il ruolo fondamentale che ha svolto nella strategia del gruppo, ma anche perché la sua eliminazione rivela l’entità della vulnerabilità di Hezbollah nei confronti di Israele”, ha affermato Lina Khatib, ricercatrice associata presso Chatham House, un think tank di affari internazionali.