Classifica Ballando 2024 prima puntata | Guaccero trionfa gaffe e scintille

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 29 settembre 2024) Sabato 28 settembre, è andata in onda ladella nuova edizione dicon le Stelle. Nonostante l'attesa, la serata non è stata priva di critiche e momenti controversi, con il web che si è scatenato, in particolare su X (ex Twitter), esprimendo opinioni taglienti su diversi aspetti del programma. Tra voti considerati ingiusti,imbarazzanti e polemiche sui concorrenti, laha diviso il pubblico. Uno dei temi più dibattuti sui social riguarda i giudizi espressi dalla giuria. In particolare, molti telespettatori hanno sottolineato come i voti assegnati ai concorrenti siano stati in alcuni casi troppo bassi, ingiusti e poco equilibrati.