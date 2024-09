Vincent King Jr Eleganza e altruismo al servizio del gruppo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) La notte che è riuscito a firmarlo, Pino Sacripanti non stava più nella pelle. Il coach è convinto cheJunior, che fu medaglia d’oro ai Mondiali Under 17 con la Nazionale americana, sia un giocatore che può fare la differenza nel campionato di serie A2: ha un fisico armonico, scolpito muscolarmente, che sembra fatto per giocare a basket, è elegante nei suoi movimenti, ha un bel tiro, è atletico quanto basta per un’ala piccola, non disdegna di difendere e possiede uno spiccato istinto per le palle rubate. Quello che non abbiamo visto finora in pre-campionato da lui è la sfacciataggine di proporsi, forse anche per la tipologia di giocatore che è, forse più un uomo-squadra che un protagonista e comunque una pedina che ha bisogno di essere innescata dai compagni per diventare esplosiva.