Rissa a destra su Elon Musk Forza Italia contro il premier | Bandito fiscale | tassiamo lui non le banche

(Di sabato 28 settembre 2024) L’intrae laGiorgia Mi a New York ha scatenato una nuova polemica all’interno dellana. Se da un lato la leader di Fratelli d’definisce il magnate come un “genio prezioso”, dall’altro, per voce del suo capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri, attacca duramente il fondatore di Tesla e SpaceX. In un’intervista rilasciata al sito Affarni.it, Gasparri ha descrittocome un “” che, insieme agli altri giganti della rete come Amazon e Mark Zuckerberg, dovrebbe essere tassato più duramente. L’episodio è avvenuto a pochi giorni dal gala dell’Atlantic Council a New York, dove Mi ha ricevuto un premio da, creando una narrativa che ha ulteriormente acceso il dibattito politico.