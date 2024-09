Petrini grandi piatti della tradizione italiana fatti da donne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) "Isono statida. La colonna portantestoriagastronomia l'hanno fatta milioni di". Lo ha detto il fondatore di Slow Food Carlinai microfoni di Rai Radio2 in dialogo con Massimo Cirri e Sara Zambotti in due puntate speciali di Caterpillar in diretta da Terra Madre a Torino.ha anche inviato un messaggio al G7 Agricoltura in corso in Sicilia. "La politica deve lavorare affinché chi dà valore al cibo venga premiato - ha affermato - per sviluppare un'educazione alimentare nelle scuole dell'obbligo, per fare in modo che l'aggancio tra produzione e cittadinanza si esprima attraverso forme distributive che non siano lesivedignità dei contadini".