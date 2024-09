Musiala | Il calcio inglese mi ha aiutato lì ti danno libertà di commettere errori

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2024) Nonostante sia nato in Germania, Jamalè cresciuto dall’età di 7 anni in Inghilterra. E ciò ha influito anche nello scegliere una nazionale da rappresentare dopo l’exploit al Bayern Monaco. Dal 2021, infatti, gioca con i tedeschi, ma prima il classe 2003 aveva indossato la maglia della nazionalequando era ancora un calciatore delle giovanili, più precisamente del Chelsea.: «Quanto mi sentoo tedesco? Diciamo 50 e 50» Nella stagione 2010-2011 fu preso dal Southampton e al Guardian ha raccontato di come ci è arrivato: «Andai con mio padre a vedere il campo d’allenamento, non avevo all’epoca un posto in cui giocare. Non darei questa idea a qualcun altro, ma è successo che abbiamo incontrato lì allo stadio un responsabile di un piccolo club locale. A volte c’è bisogno di un po’ di fortuna. Mi dissero che sarei dovuto andare.