MotoGP GP Indonesia 2024 Bastianini | Forse con un giro in più avrei vinto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) “I primi giri non sono stati positivi perché ho commesso un errore in curva 1 e Marquez mi ha superato in entrata.dopoperò sono riuscito a recuperare il ritmo. Nel finale ho anche cercato di riprendere Bagnaia, ma il gap era importante“. Queste le dichiarazioni di Eneaa margine della gara sprint del GP d’di. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ducatista ha poi aggiunto: “Non so se con unin più sarei riuscito a vincere, ma nel finale mi sono avvicinato molto a Pecco e ho preso il giusto ritmo. Magari se avessi passato prima Marquezavuto maggiori chance di successo. Gomme arrivate? No, credo che la soft potesse fare ancora qualche. Per la gara di domani, tuttavia, è una scelta improbabile“.GP: “con unin più” SportFace.