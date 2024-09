Maria Campai il macabro dettaglio | il 17enne fermato è un ammiratore di Turetta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 28 settembre 2024) Ilsospettato di aver uccisoè undi. Su Fortnight, noto gioco online, mostra una foto di Filippoche uccide Giulia Cecchettin Ilper l’omicidio disu Fortnight sfoggia la foto di Filippoche uccide Giulia Cecchetin, una vita parallela la sua che agli occhi dei genitori appare come «un pezzo di pane che va solo a scuola». Per lui qualche lavoretto precario e l’ossessione per il fisico, come si evince dal suo profilo TikTok: «Essere magro per tutta la vita mi ha fatto pensare di farla finita, non sono riuscito a trovare una ragazza (e non ci riesco ancora e ho perso fiducia in me stesso). Ma il giorno in cui ho scoperto la palestra e ho iniziato ad allenarmi e a mettere su massa muscolare ho continuato ad andare avanti e ora sono andato in palestra per un anno.