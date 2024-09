LIVE Superbike GP Aragon 2024 in DIRETTA | fantastica pole di Bulega quinto Razgatlioglu Alle 14 00 gara-1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20 La nostradella Superdel GP difinisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento14.00 per-2. 11.18 Nicolòsi mette quindi in un’ottima posizione in vista di-1 grazie a unaottenuta con record della pista.ancora non è apparso in grande spolvero, ma si è comunque difeso arrivando. 11.17 Ecco la classifica di questa Super: 1 11Nicolo Ducati Panigale V4R 1’47.840 6 +0.085 +3.952 +5.895 1’54.542 319 322 1’47.8402 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’48.208 +0.368 5 +0.127 +0.451 +0.950 1’48.981 320 326 1’48.208 3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’48.258 +0.418 6 +0.103 +0.424 +0.660 1’48.665 324 330 1’48.2584 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’48.314 +0.474 6 +2.681 +7.929 +12.956 2’01.711 314 320 1’48.