L’emergenza dimenticata dei Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose

(Di sabato 28 settembre 2024) In un’Italia che si dibatte tra mille emergenze ce n’è una che passa sistematicamente sotto silenzio: lo scioglimento deiper. Un fenomeno che rappresenta un allarme democratico che corrode le fondamenta stesse dello Stato di diritto. Nel 2023 noveitaliani sono stati commissariati per. Un numero che, preso isolatamente, potrebbe sembrare rassicurante, essendo il più basso dal 2016. Ma fermarsi a questa cifra sarebbe un errore. La realtà, infatti, è ben più complessa e preoccupante. La durata media di questi commissariamenti è di 26 mesi Nel corso dello stesso anno, come sottolinea un recente report di Openpolis, erano 33 isotto gestione commissariale. Questo significa che in 33 realtà locali italiane la democrazia era di fatto sospesa.