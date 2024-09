Jim Ross | Enzo Amore potrebbe affermarsi in AEW è talentuoso e gli darei una possibilità

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 28 settembre 2024) La coppiae Big Cass era molto amata dai fan durante la loro permanenza in WWE, ma entrambi furono licenziati per motivi diversi. Sebbenenon faccia più parte della compagnia, i sostenitori hanno continuato a ipotizzare un suo possibile ingresso nella AEW. Sono passati diversi anni da quandoè stato allontanato dalla federazione di Stamford a causa di accuse di violenza sessuale. Nel corso del tempo,ha partecipato attivamente al circuito indipendente e ha guadagnato molto denaro. Durante la trasmissione Grilling JR, a Jimè stato chiesto se l’ex WWEentrare a far parte dell’AEW. Le sue parole “Non si voltano le spalle alle persone di talento se vogliono venire a contribuire alla tua azienda.