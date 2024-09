Grande Fratello 25 brutte notizie per gli autori e rischio di chiusura anticipata | il motivo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 28 settembre 2024) Aleggia un certo malcontento nei corridoi di Cologno Monzese dopo i risultati della nuova edizione del. Sono andate in onda quattro dirette e lo share è calato ad ogni puntata. L’ultimo appuntamento è stato quello meno seguito sia in termini di percentuali che di telespettatori sintonizzati. Al momento l’edizione viaggia su numeri ancora accettabili dai vertici, ma non si esclude un piano b per risollevare gli ascolti. In alternativa cresce l’idea di chiuderemente quest’anno.25: l’edizione non decolla Se la prima diretta della nuova edizione delè stata la meno vista di tutte quelle che hanno segnato il debutto, l’ultima andata in onda è stata la meno vista in assoluto per l’edizione nip. Ebbene sì perché il reality si è fermato al 16,26% di share e persino i telespettatori sono calati sotto i due milioni.