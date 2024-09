Cresce la fiducia nel credito su pegno | il rapporto Affide-BVA Doxa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 28 settembre 2024) Storicamente gli italiani conservano in casa un piccolo tesoro in gioielli di alta gamma, spesso regali o cimeli di famiglia, il cui reale valore è poco conosciuto. Ognuno possiede in media 7 preziosi, ma ben 2/3 ne utilizzano meno di 5 all’anno. Solo il 17% dichiara di saperne stimare con precisione il valore, mentre la metà riporrebbein una certificazione rilasciata da una società disu. Questo servizio è visto come una risorsa preziosa: 6 italiani su 10 considererebbero ilsuper affrontare spese impreviste, e 1 su 5 lo utilizzerebbe per realizzare un desiderio o un progetto personale.