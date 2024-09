Cobolli-Kotov oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) FlavioaffronteràPavelnel secondo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Unche continua a regalare soddisfazioni al tennista romano, che pochi giorni dopo la bella esperienza in Laver Cup è sceso in campo dall’altra parte del mondo riuscendo a imporsi su Bublik in tre set e annullando anche un match point. In Cina ci sono punti importanti in palio e in ottica testa di serie agli Australia Open: controil mach è alla portata e Flavio è avanti 3-1 nei precedenti, ma il russo non deve essere sottovalutato. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, sabato 28 settembre, alle ore 5:00 italiane (alle 11:00 locali).