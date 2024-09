Castelfrettese al via

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Oggi ci sarà l’esordio per lain campionato. I biancorossi - che una settimana fa hanno visto rinviato il match contro il Borghetto di Luchetta per l’alluvione che ha colpito Castelferretti - inizierà il cammino subito con una trasferta ostica, sul campo di un Montemarciano che ha espugnato Filottrano. Debutto casalingo per la Real Cameranese. Nel girone C la Passatempese ospiterà il Potenza Picena. Prima Categoria, seconda giornata. Girone B. Oggi: Borghetto-Castelleonese, Fc Osimo-Castelbellino, Labor-San Biagio, Montemarciano-, Olimpia Marzocca-Filottranese (al Ponterio di Trecastelli), Ostra-Staffolo, Pietralacroce-Borgo Minonna (ore 14:30), Real Cameranese-Sampaolese (ore 14:30).