Bologna Atalanta le probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Non lo direbbe nemmeno sotto tortura, visto il sacro rispetto che nutre per uno degli allenatori italiani più vincenti dell’ultimo decennio: ma Vincenzo Italiano, sotto sotto, sa di essere il ‘dentista’ di Gian Piero Gasperini. Il dentista applicato al pallone, come da geniale definizione di Pep Guardiola quando col City sfidò in Champions l’del Gasp, è colui che sai già, ancor prima di affrontarlo, che ti farà soffrire: precisamente ciò che accade a Gasperini quando affronta Italiano. Non solo Gasperini è l’allenatore contro cui Italiano in serie A ha vinto il maggior numero di partite: 4 in 8 incroci.