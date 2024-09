Berrettini si unisce al coro | la frecciata è servita

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 28 settembre 2024) Matteo, il messaggio in codice ha un significato assolutamente inequivocabile: chi ha orecchie per intendere, intenda. C’è chi guarda il bicchiere e lo vede mezzo vuoto e poi c’è chi, invece, preferisce concentrarsi sul fatto che sia pieno per metà, piuttosto che pensare al fatto che non è colmo fino all’orlo. E Matteo, per fortuna, fa parte di questa seconda categoria di persone, sebbene abbia in passato ammesso che, in alcuni momenti della sua carriera, il pessimismo l’abbia fatto da padrone. Matteonon figura tra i pre-convocati delle Finals di Coppa Davis (LaPresse) – Ilveggente.itNon c’erano motivi per non essere ottimisti, almeno fino a qualche ora fa, prima dell’ennesimo infortunio della sua carriera, in questa fase della sua vita.