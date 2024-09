Atp Pechino 2024 Sinner vince ancora in rimonta | battuto Safiullin è ai quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Nel giorno in cui la WADA ufficializza di aver fatto ricorso per il caso Clostebol, Jannikbatte inRomancon il punteggio di 3-6 6-2 6-3 e si qualifica per idi finale del torneo ATP 500 di. Altro successo in tre set per il numero uno del ranking mondiale, che dopo averto al primo turno Nicolas Jarry ha lasciato un set anche al russo, ripescato in tabellone come lucky loser. Ciononostante, la vittoria non è mai stata in discussione eha presto ristabilito le gerarchie, mettendo di fatto un punto esclamativo sul match già dopo il primo break nel secondo set. Altra prestazione in crescendo dunque per Jannik, che al prossimo turno sfiderà il ceco Jiri Lehecka, contro cui ha vinto l’unico precedente.