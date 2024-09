Aggressioni a medici e infermieri La stretta | carcere fino a 5 anni Arresto anche in flagranza differita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 settembre 2024 - Unacontro leaie agli operatori sanitari. Con l’ine l’aggravamento della pena per chi danneggia strutture sanitarie. E il plauso unanime delle categorie. Il Cdm ha approvato il decreto legge sulle misure per contrastare la violenza negli ospedali e nei pronto soccorso: "Abbiamo mantenuto un impegno preso con chi ogni giorno si dedica alla cura dei cittadini", ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci. Un fermo immagine tratto da un video pubblicato sui social mostra personale sanitario barricato in una stanza dopo un'aggressione da parte di alcuni familiari di una ragazza di 23morta durante un intervento chirurgico, in un reparto del policlinico Riuniti di Foggia, 5 settembre 2024.