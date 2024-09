Turismo | voto sulla Dmo Promozione e servizi La ricetta del rilancio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 27 settembre 2024 – “La Fondazione si occuperà di promuovere lo sviluppo del, in ogni sua forma, modalità, mezzo ed accezione, in termini di attività di informazione e accoglienza turistica, nonché di, quali il marketing turistico, le attività di crescita del sistema locale, l’informazione e l’assistenza ai turisti in tutte le sue forme”. Sono questi alcuni degli scopi inseriti nello statuto della nuova Destination Management Organization (Dmo), che sarà portato in votazione questa sera, alle 18.30, in consiglio comunale. Enrico Giannini, assessore alle società partecipate, ha presentato il documento mercoledì sera, durante una riunione congiunta delle commissioni per le società partecipate e lo statuto dell’ente. I due organismi, guidati da Edoardo Fanucci e Andrea Bellettini, sono composti da esponenti di maggioranza e minoranza.