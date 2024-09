Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 27 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 27 settembre 2024)di, 27Questa sera, venerdì 27, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati ritrovati i cadaveri di due neonati nel giardino di una villetta. Gli inquirenti cercano di capire come Chiara Petrolini abbia potuto nascondere la doppia gravidanza e liberarsi dei neonati. La giovane, interrogata, non ha confessato. Secondo la Procura, c’è premeditazione. Al centro della puntata anche il caso Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta.