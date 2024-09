PROBABILE FORMAZIONE Milan-Lecce Gazzetta | Paulo Fonseca conferma Matteo Gabbia e in attacco? Le scelte

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 27 settembre 2024), ecco laper la gara con ile in? Tutte leObiettivo dare continuità a quanto di buono fatto vedere nel derby contro l’Inter per prendersi, almeno momentaneamente, la vetta della classifica insieme al Torino. Ildisi prepara a scendere in campo contro ila San Siro per la sesta giornata di questo campionato. Per l’occasione, il tecnico portoghese cambierà qualcosa rispetto alla stracittadina. Sì, perché Alvaro Morata non è al top della condizione fisica e allora partirà sicuramente dalla panchina. Si torna, così, al vecchio 4-2-3-1, con Mike Maignan tra i pali. In difesa, ci sarà ancora una volta Emerson Royal dall’inizio, visto che Davide Calabria non ha ancora recuperato. Spazio, poi, alla coppia Tomori-, con Theo Hernandez sulla sinistra.