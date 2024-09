Open Job Day Esselunga | quando dove le posizioni aperte e come candidarsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Milano, 27 settembre 2024 – Siete alla ricerca di un lavoro? Al via il via gliJob Dayad accesso libero organizzati dal Grupponella provincia di Milano e Monza e Brianza, per incontrare i candidati interessati. Eccopartecipare.partecipareLe professionalità più ricercateLe iniziative si svolgeranno all’interno dei superstoredi Milano Via Rubattino, Settimo Milanese (MI) e Lissone (MB).Gli appuntamenti sono giovedì 3 ottobre; giovedì 10 ottobre; giovedì 17 ottobre; giovedì 24 ottobre; giovedì 31 ottobre e giovedì 7 novembre. Orario: dalle 12 alle 18.partecipare Per partecipare sarà sufficiente presentarsi nelle date previste, portando con sé il proprio CV, senzarsi registrare né inviare la propria candidatura preventivamente.